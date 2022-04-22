Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:33 — REGNUM В Кемеровской области предприятие по переработке шин оштрафовали за нарушение экологического законодательства. Об этом сообщило региональное управление МВД России.

Шины (сс) jarmoluk

По данным ведомства, в январе 2022 года в Новокузнецке на территории предприятия произошёл пожар. После ЧП выяснилось, что покрышки работники складировали на грунте на необорудованном для этого участке.

В Росприроднадзоре признали предприятие виновным и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей.