Москва, 22 апреля 2022, 07:31 — REGNUM Цели, которые США преследуют на Украине разносторонни, но ключевой является переформатирование Европы в нацистскую сторону, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.
США на Украине решают задачу разрыва любых отношений межу Россией и Германией. Именно эти отношения крайне пугали США весь постсоветский период нашей истории. С другой же стороны, они решают проблему наполнения реальным содержанием формулы двухполярного мира, где Россия и Китай – это «мир авторитарного зла», которому противостоит «демократический мир». Но главная задаче не в этом.
По его словам, глобальная ситуация с ухудшением качества и уровня жизни, которая коснется Европы в дальнейшем должна привести к тому, что на поверхность выйдут совершенно иные элиты, а после этого сложившееся военное напряжение должно очень быстро переформатировать весь мир. И переформатироваться он будет в неонацистскую сторону, потому что больше некуда.