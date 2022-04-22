Москва, 22 апреля, 2022, 07:31 — ИА Регнум. Цели, которые США преследуют на Украине, разносторонни, но ключевой является переформатирование Европы в нацистскую сторону, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

США на Украине решают задачу разрыва любых отношений между Россией и Германией. Именно эти отношения крайне пугали США весь постсоветский период нашей истории. С другой же стороны, они решают проблему наполнения реальным содержанием формулы двухполярного мира, где Россия и Китай – это «мир авторитарного зла», которому противостоит «демократический мир». Но главная задаче не в этом.

«Я, конечно, может быть, покажусь здесь слишком экстравагантным, но я-то уверен в этом, это радикально фашизировать Запад. Он не должен остаться тем му-му, которым он является сейчас… Смысл заключается в том, что пока со дна не поднимутся какие-то сейчас почти закрытые, почти катакомбные элиты, пока они не выйдут на поверхность, этот Запад и не сможет нигде воевать. А он будет воевать за свое господство. Поэтому Украина – это первая нацистская проба пера. Все эти разговоры о том, что там нет нацизма, очень анекдотичны. Это радикальное крупное нацизирующееся государство со всеми его возможностями. Дальше эти волны должны уйти в Европу», — заявил Кургинян.

По его словам, глобальная ситуация с ухудшением качества и уровня жизни, которая коснется Европы, в дальнейшем должна привести к тому, что на поверхность выйдут совершенно иные элиты, а после этого сложившееся военное напряжение должно очень быстро переформатировать весь мир. И переформатироваться он будет в неонацистскую сторону, потому что больше некуда.