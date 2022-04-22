Биробиджан, 22 апреля, 2022, 07:34 — ИА Регнум. В шестой раз в Еврейской АО пройдёт всероссийская благотворительная акция «Красная гвоздика». Жителям региона предлагают поддержать ветеранов, купив специальный значок, сообщил телеграм-канал «Новости ЕАО».

Гвоздика.рф Акция «Красная гвоздика»

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В ЕАО значки можно будет приобрести у «волонтёров победы» и участников федеральной программы «Молоды душой», а также в сетевых магазинах и на маркетплейсах. Акцию проводит благотворительный фонд «Память поколений». За всё время своего существования он помог 17 ветеранам на сумму около 1 миллиона рублей.

Собранные деньги идут на высокотехнологичную медпомощь участникам боевых действий, в которых принимала участие наша страна. Ветеранам делают операции, проводят курсы реабилитации, делают современные протезы и слуховые аппараты, покупают дорогостоящие электрические коляски и комплекты медикаментов.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Еврейской АО Биробиджане запланированы несколько крупных массовых мероприятий в честь годовщины Дня Победы. Отметить этот день масштабно поручил губернатор региона Ростислав Гольдштейн.