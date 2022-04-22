Назарово, Красноярский край, , 07:28 — REGNUM В городе Назарово Красноярского края прокуратура направила в суд уголовное дело о жестоком обращении с животным. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 апреля в пресс-службе краевой прокуратуры.

Кот Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

По данным ведомства, злоумышленник истязал бездомного кота в ноябре 2021 года. Животное было обнаружено в одном из подъездов многоквартирного дома в тяжёлом состоянии. У кота наблюдались признаки сотрясения мозга, была разбита челюсть, повреждён глаз и так далее.

Истязателю грозит до трёх лет лишения свободы.

Добавим, коту помогли представители общественной организации и ветеринары. После того, как он поправился, его забрал к себе местный адвокат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске мужчина сбросил свою собаку с десятого этажа. Против него возбуждено уголовное дело.

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