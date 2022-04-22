Медногорск, Оренбургская область, 22 апреля, 2022, 07:23 — ИА Регнум. В Медногорске Оренбургской области проводится проверка по факту получения серьезных ожогов местным жителем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Pixabay.com Скорая помощь

По данным ведомства, мужчина пострадал в результате пожара в одной из квартир жилого дома. Горожанин принес владельцу квартиры пакет с порохом. Когда хозяин жилища осматривал содержимое пакета, держа в руке зажжённую сигарету, пепел попал на порох, и произошло возгорание.

Хозяин квартиры не пострадал, а его гость, принесший пакет с порохом, с термическими ожогами головы и шеи госпитализирован. По словам пострадавшего, он нашел пакет на берегу реки Урал.