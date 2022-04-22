Куала-Лумпур, 22 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 35 470 человек. Также за минувшие сутки в стране выявили 5 899 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 4 415 101 случай заражения коронавирусом нового типа.

В настоящее время в королевстве числится 88 184 активных случая заболевания COVID-19. При этом 92 пациента находятся в палатах реанимации, из них 61 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких. Уточняется, что к 22 апреля в Малайзии ревакцинировались против коронавирусной инфекции не менее 49% жителей.