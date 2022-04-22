Тюмень, 22 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. В Тюменской области на посевной кампании 2022 года рост цен на минеральные удобрения не отразится. Об этом заявил на пресс-конференции глава региона Александр Моор.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Удобрение

«Рост есть. По сравнению с прошлым годом на аммиачную селитру рост идёт порядка 9-10%. При этом наши аграрии подготовились к этому сезону. У нас более 80% от потребности уже на складах, всё остальное законтрактовано и будет поступать по плану. В этом году работы будут выполнены в 100-процентом объёме», — отметил тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тюменские сельхозпроизводители работают над тем, чтобы снизить свои расходы и себестоимость продукции, используя, в частности. жидкие минеральные удобрения.