Красноярск, 22 апреля, 2022, 07:20 — ИА Регнум. С начала сезона активности клещей в Красноярском крае пострадали уже 153 человека, в том числе 122 – за прошедшую неделю. Как сообщил 22 апреля в своём телеграм-канале глава краевого управления Роспотребнадзора Дмитрий Горяев, все они обратились в медицинские организации с жалобами на присасывание клещей.

Free Stock Photos Клещ

По результатам исследований, около 1% клещей несут в себе возбудителей клещевого вирусного энцефалита, 45% — клещевого боррелиоза, 3% – анаплазмоза, 1% – эрлихиоза.

Горяев добавил, что эндемичными по клещевому энцефалиту в Красноярском крае считаются 57 административных территорий из 61.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области с начала сезона активности клещей в медицинские учреждения обратились 25 человек.

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