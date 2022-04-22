Сеул, 22 апреля, 2022, 07:16 — ИА Регнум. Успешные испытания баллистических ракет для подводных лодок (БРПЛ) провели южнокорейские вооруженные силы, 21 апреля сообщило агентство Yonhap со ссылкой на источники в правительстве Южной Кореи.

Андрей Моргунов Старт ракеты

Пуски двух снарядов состоялись 18 апреля с интервалом в 20 секунд. Ракеты стартовали из акватории Желтого моря с подлодки «Досан Ан Чхан Хо». Они пролетели около 400 км и поразили условные цели.

За маневрами следил начальник управления национальной безопасности администрации южнокорейского президента Со Хун. Первые испытания своих баллистических ракет для подлодок Южная Корея провела в сентябре 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Южная Корея запустила в направлении Японского моря несколько баллистических и крылатых ракет в ответ на очередной ракетный запуск со стороны КНДР.

Читайте также: Южная Корея запустила ракеты в ответ на ракетный пуск КНДР