Пекин, , 07:13 — REGNUM Курс юаня (жэньминьби — официальное название китайской валюты) к доллару понизил до минимума за последние шесть месяцев народный банк Китая (Центробанк). Об этом 22 апреля сообщается на сайте регулятора.

Юань Vestiprim.ru

Курс юаня к доллару снизился на 498 пунктов, до 6,4596 юаня за $1. По статистике китайского регулятора, это минимальное значение для курса национальной валюты с 13 октября 2021 года. Амплитуда корректировки курса в течение одного дня стала максимальной с 9 марта текущего года.

В докладе Госсовета КНР, опубликованного 5 марта на открытии ежегодной сессии Всекитайского собрания народных представителей, которое является высшим законодательным органом КНР, в 2022 году курс национальной валюты будет поддерживаться на «рациональном и сбалансированном» уровне.

Напомним, что на фоне пандемии коронавируса в 2020 году курс юаня к доллару снижался и 29 мая достиг минимального значения с 2008 года — 7,1316 юаня за доллар. После этого началось постепенное укрепление национальной валюты КНР и в течение 2021 года юань стабильно держался на одном уровне, от 6,35 до 6,57 юаня за доллар.