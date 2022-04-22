Пермь, , 07:12 — REGNUM Законодательное собрание Пермского края одобрило законопроект, согласно которому поселения Пермского района объединят в единый муниципальный округ. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Законодательное собрание Пермского края Zsperm.ru

Инициатором объединения стало земское собрание муниципального района. Проект прошел публичные слушания. Авторы законопроекта считают, что создание единого округа позволит укорить социально-экономическое развитие муниципального образования и повысит уровень жизни населения.

Стоит отметить, Пермский район является единственным муниципалитетом в Прикамье, в состав которого входят отдельные поселения. Объединят все 17 поселений. Другие территории края уже прошли преобразования в городские и муниципальные округа в 2018–2021 годах.

После завершения объединения территорий Пермского района сельские поселения будут преобразованы, а местные советы депутатов и районное земское собрание заменит дума муниципального округа.