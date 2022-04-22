Пермь, 22 апреля 2022, 07:12 — REGNUM Законодательное собрание Пермского края одобрило законопроект, согласно которому поселения Пермского района объединят в единый муниципальный округ. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Законодательное собрание Пермского края
Законодательное собрание Пермского края
Zsperm.ru

Инициатором объединения стало земское собрание муниципального района. Проект прошел публичные слушания. Авторы законопроекта считают, что создание единого округа позволит укорить социально-экономическое развитие муниципального образования и повысит уровень жизни населения.

Стоит отметить, Пермский район является единственным муниципалитетом в Прикамье, в состав которого входят отдельные поселения. Объединят все 17 поселений. Другие территории края уже прошли преобразования в городские и муниципальные округа в 2018–2021 годах.

После завершения объединения территорий Пермского района сельские поселения будут преобразованы, а местные советы депутатов и районное земское собрание заменит дума муниципального округа.