Тегеран, 22 апреля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. 21 апреля начальник полиции иранской провинции Бушер полковник Хейдар Сусани объявил, что полицейским силам удалось изъять партию 560 кг наркотиков и арестовать троих преступников. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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По словам полковника Сусани, в ходе произведённой операции три транспортных средства были успешно захвачены на выезде из города Дейлам в Бушере в сторону провинции Хузестан.

«Контрабандисты были переданы судебным органам после возбуждения дела для дальнейшего разбирательства», — сообщил начальник полиции.

Иран находится на передовой борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Несмотря на высокие экономические и человеческие издержки, Исламская Республика на протяжении последних десятилетий активно борется с наркотрафиком.