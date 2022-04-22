Тегеран, , 07:43 — REGNUM 21 апреля посол Кубы в Тегеране Альберто Гонсалес Казальс заявил, что его страна заинтересована в расширении сотрудничества с Исламской Республикой Иран (ИРИ) в области производства лекарств. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Гонсалес Казальс во главе делегации кубинских экспертов и бизнесменов посетил фармацевтическую компанию «Шахид Кази» в Тебризе, столице провинции Восточный Азербайджан на северо-западе Ирана.

Кубинский представитель упомянул о сотрудничестве Тегерана и Гаваны в производстве вакцины против COVID-19 и отметил, что обе стороны могут расширить свое сотрудничество на другие области фармацевтической промышленности.

Управляющий директор компании «Шахид Кази» Саид Басманджи, в свою очередь, заявил, что кубинская делегация выразила полную готовность поставлять некоторые лекарства иранского производства в их страну через иранскуюфармацевтическую компанию.