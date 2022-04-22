Петропавловск-Камчатский, 22 апреля, 2022, 07:07 — ИА Регнум. На Камчатке после двухлетнего ковидного перерыва готовятся к проведению шествия «Бессмертного полка». Организаторы ожидают, что в нём примет участие много людей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Бессмертный полк

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«Два года мы были в онлайн-режиме и наконец в этом году все вместе, плечо к плечу пойдем в Бессмертном полку. Мы ожидаем большое количество людей: Бессмертный полк растёт с каждым годом. Отрадно, что люди чтут историю и помнят своих героев. Предварительная регистрация для участия в шествии не требуется», — рассказала руководитель регионального отделения «Бессмертный полк России» Анна Васильева.

В 2019 году в шествии «Бессмертного полка» на Камчатке приняли участие более 25 тыс. человек.

В Петропавловске-Камчатском построение колоны будет происходить у здания бывшего Главпочтамта и ГУМа 9 мая в 13:00 по местному времени.

В шествии примут участие бригады «Молодёжного центра», которые будут петь песни.

Также шествие «Бессмертного полка» запланировано в Елизове, Вилючинске и других районах края.

Как сообщало ИА REGNUM, В Тюменской области шествие «Бессмертного полка» состоится как в традиционном формате, так и в онлайн-формате, который практиковался два последних ковидных года.