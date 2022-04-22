Челябинск, 22 апреля, 2022, 07:09 — ИА Регнум. В отношении ООО «Уральский завод химического и нестандартного оборудования» из челябинского Озерска судьей арбитража региона введён первый этап процедуры банкротства — наблюдение, которое продлится до 24 августа 2022 года. Определение подлежит немедленному исполнению с даты объявления его резолютивной части и может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его изготовления в полном объёме, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

Временным управляющим утвердили Вячеслава Редькина — участника ассоциации арбитражных управляющих «Арсенал». В реестр кредиторов (третью очередь) внесли претензии истца, ООО «Фактор», на сумму 130 009 386,45 рубля.

«От должника ко дню судебного заседания поступил письменный отзыв, в котором ООО «УЗХНО» указывает на невозможность погашения задолженности перед ООО «Фактор», а также на наличие задолженности перед иными кредиторами. Кроме того, должник указывает на наличии в собственности недвижимого имущества», — отмечается в документах суда.

Напомним, иск слушался с февраля 2022 года.