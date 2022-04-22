Тегеран, 22 апреля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. 21 апреля министерство здравоохранения Ирана объявило, что число ежедневных смертей от коронавирусной инфекции по стране составило 23 человека, в результате чего общее число погибших от респираторных заболеваний с начала пандемии достигло 140 919 человек. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

По данным министерства, за последние 24 часа в Иране было зарегистрировано 1413 новых случаев заражения, в результате чего общее число случаев заболевания достигло 7 213 808. Согласно отчету, за сутки в общей сложности 169 инфицированных были госпитализированы.

На сегодняшний день 6 958 045 пациентов с COVID-19 были вылечены или выписаны из больниц. Еще 1173 человека в настоящее время находятся в отделениях интенсивной терапии.

Министерство здравоохранения также сообщило, что к настоящему времени более 64 миллионов иранцев получили первую дозу вакцины против COVID-19. Кроме того, 57,4 миллиона прошли повторную вакцинацию.