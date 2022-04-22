Тайбэй, , 07:05 — REGNUM В ближайшее время Тайвань начнёт массовое производство модернизированных крылатых ракет наземного базирования с увеличенной в два раза дальность полёта. Об этом со ссылкой на источники 22 апреля сообщает японская газета Sankei Shimbun.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Основное назначение модернизированного варианта — уничтожение командных пунктов, аэродромов и другой инфраструктуры в глубине китайской территории. Благодаря дальности полёта, достигающей 1200 километров, новая ракета позволяет нанести удар даже по Шанхаю, считающемуся экономической столицей Китая.

Уже развёрнутые ракеты предыдущей версии в случае потенциального военного конфликта позволяют нанести удар по скоплениям китайских войск на побережье.

Как сообщало ИА REGNUM, военно-морские силы Китая впервые продемонстрировали широкой публике новую сверхзвуковую противокорабельную ракету YJ-21.

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