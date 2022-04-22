Тегеран, , 07:44 — REGNUM 21 апреля помощник премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявил, что Лондон стремится к конструктивным отношениям и хочет расширить экономическое сотрудничество с Исламской Республикой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Великобритания Иван Шилов © ИА REGNUM

Британский представитель, выступая на условиях анонимности, сделал этот комментарий на брифинге для прессы в ответ на вопрос IRNA.

Вопрос заключался в следующем: каковы перспективы нормализации торговых отношений Великобритании с Ираном после того, как в прошлом месяце она выплатила Исламской Республике свой долгосрочный долг на сумму почти 400 миллионов фунтов стерлингов?

«Лондон стремится к конструктивным отношениям с Тегераном», — ответил британский чиновник, сообщив, что Великобритания стремится достичь наконец окончательного соглашения в Вене с целью дальнейшего укрепления экономических связей с Ираном.

Соглашение в Вене относится к соглашению о возобновлении иранской ядерной сделки 2015 года, известной как Совместный всеобъемлющий план действий, или СВПД.

СВПД был нарушен в мае 2018 года, когда США в одностороннем порядке вышли из него и восстановили санкции в отношении Ирана, что затруднило странам ведение бизнеса с Исламской Республикой.