Тегеран, , 07:45 — REGNUM Экспорт Ирана в Африку за последний иранский год (завершился 20 марта 2022 года) увеличился на 107 процентов, заявил высокопоставленный торговый представитель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 апреля.

Иран Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Экспорт Ирана в Африку в прошлом году составил 1195 миллионов долларов, что свидетельствует о росте на 107 процентов по сравнению с предыдущим годом», — отметил генеральный директор Управления по арабским и африканским странам Организации содействия торговле (TPO) Фарзад Пилтан.

Он подчеркнул, что Гана (353 млн. долларов), ЮАР (254 млн. долларов), Нигерия (77 млн. долларов), Мозамбик (98 млн. долларов) и Кения (77 млн. долларов) находятся в числе ключевых направлений иранского экспорта среди африканских стран.

«Иран делает все возможное, чтобы расширять сотрудничество не только с региональными соседями, но и целым африканским континентом», — отметил генеральный директор Офиса TPO по арабским и африканским странам.