Тегеран, 22 апреля, 2022, 07:45 — ИА Регнум. Экспорт Ирана в Африку за последний иранский год (завершился 20 марта 2022 года) увеличился на 107 процентов, заявил высокопоставленный торговый представитель. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 21 апреля.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

«Экспорт Ирана в Африку в прошлом году составил 1195 миллионов долларов, что свидетельствует о росте на 107 процентов по сравнению с предыдущим годом», — отметил генеральный директор Управления по арабским и африканским странам Организации содействия торговле (TPO) Фарзад Пилтан.

Он подчеркнул, что Гана (353 млн. долларов), ЮАР (254 млн. долларов), Нигерия (77 млн. долларов), Мозамбик (98 млн. долларов) и Кения (77 млн. долларов) находятся в числе ключевых направлений иранского экспорта среди африканских стран.

«Иран делает все возможное, чтобы расширять сотрудничество не только с региональными соседями, но и целым африканским континентом», — отметил генеральный директор Офиса TPO по арабским и африканским странам.