Тегеран, , 07:47 — REGNUM 21 апреля официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде выразил обеспокоенность страны в связи с повторением многочисленных взрывов в Афганистане. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно сообщениям о повторении многочисленных взрывов в различных городах Афганистана, Хатибзаде выразил обеспокоенность Ирана в связи с этими горькими инцидентами.

Говоря о терактах во время священного месяца Рамадан, когда в мечетях находится значительное число людей, он назвал террористические акты, направленные против постящихся верующих, отвратительными и жестокими.

Указав на сообщения СМИ о том, что десятки невинных людей были убиты и ранены в результате одного из взрывов в Мазари-Шарифе, Хатибзаде пожелал терпения семьям жертв терактов и выздоровления раненых.

Согласно сообщениям, последний взрыв прогремел во время полуденной молитвы и унес жизни большого количества людей в крупнейшей шиитской мечети в Мазари-Шарифе.