Москва, 22 апреля, 2022, 17:17 — ИА Регнум. Премьер-министру Армении Николу Пашиняну необходимо срочно менять свою политику, исходя из национальных интересов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM21 апреля заявил политолог Аслан Рубаев.

Аслан Рубаев

Пашинян должен очень сильно изменить свою политику. Ему не надо делать её пророссийской. Эта политика должна быть проармянской. Интересы Армении должны быть для её лидера превыше всего. Пашинян не может долго идти против национальных и народных интересов Армении. Люди его снесут с помощью очередного бескровного «майдана». Поэтому Пашинян чувствует, что ему нужно изменить политику. Но есть внутренние элиты в Армении, люди, пробританское, проамериканское лобби, которые влияют на СМИ, на общественную мысль, на политических деятелей, которые будут склонять чашу весов в другую сторону. На Пашиняна давят со всех сторон, и ему необходимо определиться. Его могут спасти только действия, направленные на соблюдение национальных интересов страны. А национальные интересы Армении — это приоритет интересов армянского народа, их безопасность и стабильность, и понимание того, кто для них во внешней политике является другом и партнёром.