Санкт-Петербург, 22 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев во время рабочей поездки в Санкт-Петербург провёл ряд встреч с руководством ПАО «Газпром». Их темами стала газификация региона, сообщает 22 апреля пресс-служба областного правительства.

Правительство Иркутской области Игорь Кобзев в Санкт-Петербурге провёл встречи по газификации Иркутской области

С заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым обсудили актуализацию Программы развития газоснабжения и газификации области до 2025 года. Проектная работа предполагает увеличение инвестиций в газификацию области до 22 млрд рублей. Это на один миллиард рублей больше по сравнению с действующей редакцией.

«Программа развития газоснабжения и газификации области до 2025 года была подписана в сентябре 2021 года. Изначально она включала только Жигаловский район. Во время актуализации в неё включили Киренский район, Братск и Усть-Кут. Мы с Виталием Анатольевичем обсудили параметры газификации домовладений, теплоисточников, объектов экономики на этих территориях, предложили компании пересмотреть параметры и увеличить количество котельных и домовладений в рамках Программы примерно в два раза», — сказал Игорь Кобзев.

На встрече с генеральным директором ООО «Газпром межрегионгаз» Сергеем Густовым обсудили решение вывести за рамки Программы мероприятия по газификации Братска, так как вся дальнейшая работа будет проводиться в соответствии с поручением президента РФ по догазификации регионов.

Отдельный план догазификации Братска подписан в феврале 2022 года. Дополнительно к Программе газификации, инвестиции в догазификацию составят около двух млрд рублей. Также Сергей Густов рассказал о работе по переходу линии газопровода с правого берега на левый в Братске. На данный момент есть несколько вариантов проектных решений.

Ход реализации проектов, в том числе инвестиционных, на территории Иркутской области обсудили на встрече с заместителем председателя правления ПАО «Газпром» Олегом Аксютиным.

«Важно, что и область, и «Газпром» нашли взаимопонимание и одинаково заинтересованы в реализации совместных планов в интересах жителей северных районов Иркутской области. В том числе и в части дофинансирования инвестпрограммы «Газпрома», — добавил Игорь Кобзев.

Напомним, согласно первому этапу программы развития газоснабжения и газификации отдельных районов Иркутской области на 2021−2025 годы, инвестиции «Газпром газификация» (единый оператор газификации) были предусмотрены в объеме 20,6 млрд руб. Принятая программа также позволит развивать всю инфраструктуру территорий, прилегающих к магистральному газопроводу.

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