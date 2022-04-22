Тегеран, 22 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. 21 апреля министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в телефонном разговоре со своим сирийским коллегой Фейсалом Микдадом обменялся мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, а также некоторым региональным и международным событиям. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

En.mfa.ir Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан

Амир Абдоллахиан и его сирийский коллега провели телефонный разговор. Выразив удовлетворение продолжением сотрудничества на различных уровнях и особыми усилиями двух государств по развитию отношений, иранский представитель приветствовал проведение заседания совместной высшей комиссии с целью ускорения экономических отношений, особенно в частном секторе.

Говоря о последних событиях в регионе, Амир Абдоллахиан заявил: «Мы решительно осуждаем рейд вооруженных сил израильского режима на мечеть Аль-Акса. К сожалению, каждый день мы становимся свидетелями новых преступлений Израиля».

Иранский дипломат выразил надежду, что в преддверии Всемирного дня Палестины правительства, парламенты мусульманского мира и исламские народы решительно выступят в защиту Палестины и Иерусалима, а также осудят израильскую агрессию.

Фейсал Микдад, со своей стороны, выразил удовлетворение отличными двусторонними отношениями и выразил готовность Дамаска провести совместную встречу с верховным комиссаром по развитию сотрудничества как можно скорее.