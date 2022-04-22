Пермь, , 07:14 — REGNUM Бывший депутат Законодательного собрания Пермского края Александр Григоренко отправился на Донбасс, где намерен принять участие в военной спецоперации в качестве добровольца. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

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«Речь не только о защите жителей Донбасса, речь о существовании самой России. Или мы продолжим свое развитие, или нас отбросят в Средневековье», — отметил Григоренко. Он подчеркнул, что «скоро начнется финальная битва Правды и Кривды (России и Украины)», и он не может оставаться в стороне.

Добавим, в 2014 году бывший пермский политик принимал участие в боевых действиях на Украине в качестве добровольца в частях народной милиции Луганской Народной Республики. В 2016 году он избрался депутатом Заксобрания Пермского края по партийному списку ЛДПР. В 2021 году в выборах не участвовал.