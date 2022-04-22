Тегеран, 22 апреля, 2022, 07:48 — ИА Регнум. 21 апреля генерал-майор Яхья Рахим Сафави, советник Верховного лидера Ирана по военным вопросам, заявил, что ни одна держава в мире не способна противостоять Ирану, поскольку «у страны есть и храбрая нация, и храбрый лидер». Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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«Сегодня враг развязал комбинацию войн в экономической, политической и культурной областях против иранского народа, но тем временем и наша революция, и наша нация стали сильнее, чем когда-либо прежде», — отметил генерал-майор Сафави.

Он также подчеркнул: «Когда-то Иран являлся слугой США, но сегодня он находится на одной стороне баланса сил, на другой стороне которого находятся Соединенные Штаты».

Советник Верховного лидера сообщил: «По милости Божьей мы можем перейти от нынешнего состояния проблем и трудностей внутри страны и на дипломатической арене к идеальному положению, основанному на солидарности между нацией и правительством».

Он также напомнил, что проживающие сегодня на родине 50 миллионов иранцев родились после Исламской революции, поскольку население Ирана составляло 35 миллионов тогда и 85 миллионов сегодня. «Молодое поколение, которое не видело ни революции, ни навязанной войны, нуждается в ознакомлении с событиями конца прошлого столетия», — сообщил иранский представитель.