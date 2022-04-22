Сантьяго, 22 апреля, 2022, 06:55 — ИА Регнум. Мужчина, бросивший камень в президента Чили Габриэля Борича во время его визита в город Ла-Серена был задержан сотрудниками полиции. Об этом 21 апреля сообщила радиостанция BioBioChile.

Fotografoencampana Габриэл Борич

Инцидент произошёл во время первой поездки Борича с момента его вступления в должность главы государства. Глава Чили направился в регион Кокимбо, где в городе Ла-Серена у него была запланирована встреча с жителями.

Брошенный 31-летним мужчиной камень размером с мандарин попал в стоявшего рядом с президентом руководителя аппарата чилийского лидера Матиаса Месу-Лопеандию, но не причинил ему вреда. Задержанный мужчина был доставлен в полицейский участок для опроса.

После происшествия с камнем Борич в своём Twitter поблагодарил жителей и власти региона Кокимбо и города Ла-Серена за приём и отметил, что будет строить Чили, «слушая и глядя в глаза», даже если у некоторых это вызывает раздражение.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что рейтинг неодобрения президента Чили Борича в апреле 2022 года вырос на 10% по сравнению с предвыборными рейтингами и достиг уровня в 51%.