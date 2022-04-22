Сараево, 22 апреля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. США обещают поставить Боснии и Герцеговине (БиГ) партию противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, а также американские системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом 21 апреля заявил журналистам командующий Объединенным штабом вооруженных сил БиГ генерал-полковник Сенад Машович.

Иван Шилов ИА REGNUM Босния и Герцеговина

Он пояснил, что речь идет о ракетах ближнего и среднего радиуса действия. Кроме того, по словам Машовича, американская сторона обязалась провести обучение военнослужащих БиГ по применению таких комплексов.

Генерал добавил, что вскоре должны пройти совместные военные учения США и войск Боснии и Герцеговины. Ранее Машович совершил поездку в Соединенные Штаты, где провел переговоры с представителями Пентагона, губернатором американского штата Мэриленд Ларри Хоганом и командирами национальной гвардии региона.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля в Боснии и Герцеговине опрокинулся вертолет вооруженных сил БиГ Bell Huey II, который отрабатывал выполнение учебно-боевых задач.