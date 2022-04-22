Тюмень, 22 апреля, 2022, 06:54 — ИА Регнум. Тюменские сельхозпроизводители работают над тем, чтобы снизить свои расходы и себестоимость продукции. Об этом сообщил на пресс-конференции губернатор Тюменской области Александр Моор.

Александр Погожев ИА REGNUM Внесение минеральных удобрений

Например, в 2020 году сельхозпредприятие «Сибирь» Исетского района впервые в регионе внедрило технологию применения жидких минеральных удобрений. В итоге расходы на минеральные удобрения сократились на треть, а урожайность выросла за счёт эффективного усвоения растениями питательных веществ.

На сегодня жидкие удобрения применяют уже 11 тюменских хозяйств, отметил Моор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области культивируются ягодные сады.