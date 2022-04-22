Пекин, , 06:47 — REGNUM Китай призвал Японию искренне уважать свои обязательства честно взглянуть на собственную истории, осмыслить свою историю агрессии и полностью порвать с милитаризмом, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Храм Ясукуни Wiiii

Представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь сделал это заявление после того, как премьер-министр Японии Фумио Кисида осуществил 21 апреля ритуальное подношение в храм Ясукуни. СМИ сообщают, что межпартийная группа законодателей планирует посетить Ясукуни.

«Негативные действия Японии в очередной раз отражают ее ошибочное отношение к своей истории агрессии», — сказал Ван на пресс-брифинге.

Храм Ясукуни, где почитаются военные преступники Второй мировой войны класса А, совершившие чудовищные преступления, является духовным инструментом и символом агрессивной войны японского милитаризма, сказал Ван, добавив, что Китай решительно отвергает, строго осуждает это и сделал строгие заявления японской стороне.