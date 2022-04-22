Биробиджан, , 06:55 — REGNUM За сутки на природных территориях Еврейской АО возникли восемь возгораний. В четырёх муниципалитетах региона введён особый противопожарный режим, сообщил телеграм-канал правительства автономии.

Лесной пожар Sledcom.ru

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Цель особого режима — защитить население региона.

Высокий уровень пожарной опасности зафиксирован в Октябрьском, Ленинском, Смидовичском и Биробиджанском районах. Общая площадь лесных пожаров за сутки составила 1,3 тыс. га. Почти на всей этой территории огонь уже потушен, действующими остаются четыре очага.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 апреля в Благовещенске и четырёх районах Приамурья фиксировали задымлённость от горящих природных территорий. Смог принесло ветром из Китая и Еврейской автономии.