Магнитогорск, Челябинская область, 22 апреля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. В Магнитогорске Челябинской области погиб тридцатилетний педагог. Об этом пишут СМИ.

Марина Каширская ИА REGNUM Свечи

Мужчина пропал вечером 18 апреля после того, как вышел из квартиры своих родителей. Спустя два дня было найдено его тело.

Гражданин работал учителем физкультуры в одной из школ. По предварительным данным, криминала в его смерти нет. Возможно, он погиб из-за суицида. Проводятся проверки.