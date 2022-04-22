Москва, 22 апреля, 2022, 06:38 — ИА Регнум. США и Запад поставляют Украине вооружения не столько ради поддержки Украины, сколько ради трансформации мира, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Большая игра» на Первом канале.

ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Гаубица – хорошо, «Тигр» — хорошо, а Ту-22 лучше. Поэтому, в этом смысле, можно сказать, что присылайте побольше этого металлолома, он весь будет сожжен. Вопрос заключается в том, зачем они его шлют. В чём конечная цель этой операции? А она гораздо глубже. Они перестраивают мир, они перегруппировываются для будущих крупных конфликтов. Они будут менять политические элиты, мир вошел в динамику мощную», — заявил Кургинян.

По его словам, у России есть 10 лет, чтобы дать на это своей ответ за счет очень сильной трансформации нашей страны.