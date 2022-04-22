Порт-о-Пренс, , 06:37 — REGNUM Временный запрет на полеты частных самолетов над территорией Гаити ввело Национальное управление гражданской авиации страны, сообщается на сайте ведомства.

Легкомоторный самолет Bernal Saborio

Такое решение принято после крушения легкомоторного самолета рядом с гаитянской столицей Порт-о-Пренсом 20 апреля. В результате инцидента погибли шесть человек. Власти Гаити утверждают, что упавший самолет выполнял коммерческие рейсы без необходимой лицензии.

Запрет будет снят после того, как надзорные органы проведут расследование случившегося и проверят частных авиаперевозчиков.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в американском штате Джорджия при взлете с территории продовольственной фабрики рухнул легкомоторный самолет. Сведений о находившихся на борту лицах нет. Сотрудники предприятия не пострадали.

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