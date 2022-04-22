Над Гаити временно запретили полеты частных самолетов
Порт-о-Пренс, 22 апреля, 2022, 06:37 — ИА Регнум. Временный запрет на полеты частных самолетов над территорией Гаити ввело Национальное управление гражданской авиации страны, сообщается на сайте ведомства.
Такое решение принято после крушения легкомоторного самолета рядом с гаитянской столицей Порт-о-Пренсом 20 апреля. В результате инцидента погибли шесть человек. Власти Гаити утверждают, что упавший самолет выполнял коммерческие рейсы без необходимой лицензии.
Запрет будет снят после того, как надзорные органы проведут расследование случившегося и проверят частных авиаперевозчиков.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля в американском штате Джорджия при взлете с территории продовольственной фабрики рухнул легкомоторный самолет. Сведений о находившихся на борту лицах нет. Сотрудники предприятия не пострадали.