Киев, 22 апреля, 2022, 06:35 — ИА Регнум. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Организация Объединенных Наций (ООН) не смогли урегулировать ситуацию вокруг Украины и подлежат замене на другие, более эффективные международные институты. Такое заявление сделал министр обороны Украины Алексей Резников в своей статье, опубликованной 21 апреля в газете The Wall Street Journal.

Официальное интернет-представительство президента Украины Алексей Резников

По мнению Резникова, ООН и ОБСЕ должны быть заменены на новый набор международных институтов, который будет служить интересам всех стран, а не только самым крупным и влиятельным из них.

Кроме того, Резников предлагает разработать новую систему реагирования на угрозы, которая должна включать превентивно подготовленные санкционные меры, которые будут применяться автоматически в момент начала конфликта. Такие меры Резников назвал отложенными санкциями, они, как поясняет глава минобороны Украины, должны быть согласованы в мирное время и вводиться автоматически в случае начала конфликта.

Как полагает Резников, если бы страны Запада ввели превентивные санкции в отношении России до начала спецоперации на Украине, и предоставили дополнительно киевским властям достаточное число систем противоракетной и противовоздушной обороны, то ситуация сейчас была бы совсем иной.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский попросил главу США Джозефа Байдена объявить Россию спонсором терроризма.