Токио, 22 апреля, 2022, 06:33 — ИА Регнум. Новая Зеландия и Япония обсудят двустороннее соглашение, обеспечивающее обмен секретной информацией и её защиту. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, 22 апреля опубликованном на сайте новозеландского правительства.

GregorRichardson Джасинда Ардерн

Джасинда Ардерн «Лидеры двух стран решили начать переговоры о двустороннем соглашении, обеспечивающим правовую основу для взаимной защиты секретной информации и беспрепятственный обмен такими данными между правительствами».

По словам находящейся в Токио с визитом новозеландской гостьи, «в рамках ответа на региональные и глобальные вызовы» значительно возросла важность обмена между Японией и Новой Зеландией «стратегическим видением» и расширения «стратегического диалога».

Как сообщало ИА REGNUM, в Японию с официальным визитом, приуроченным к 70-летию установления дипломатических отношений, 20 апреля прибыла премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн. В рамках визита планируется проведение ряда встреч Ардерн с премьер-министром Японии Фумио-Кисидой.