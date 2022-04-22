Якутск, 22 апреля 2022, 06:41 — REGNUM Гуманитарные волонтёры из Якутии приехали в Мариуполь, чтобы подать пример того, как помогать людям реальными делами. В городе находятся активисты Якутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» и студенческого профсоюза Северо-Восточного федерального университета, сообщило ЯСИА.
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Как сообщало ИА REGNUM, в города Волноваха и Нижний Новгород поступила гуманитарная помощь из Якутии. Людям передали более 80 единиц бытовой техники, купленной на деньги от жителей республики.