Якутск, 22 апреля, 2022, 06:41 — ИА Регнум. Гуманитарные волонтёры из Якутии приехали в Мариуполь, чтобы подать пример того, как помогать людям реальными делами. В городе находятся активисты Якутского регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» и студенческого профсоюза Северо-Восточного федерального университета, сообщило ЯСИА.

Цитата из видео «Название города Мариуполь стало нарицательным» на YouTube Разрушенное здание в Мариуполе

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«Мы не должны оставаться в стороне. Людям нужна помощь, и помочь может каждый желающий, независимо, где он живет. Перед тем как призывать остальных, нам необходимо самим подать пример. Пример того, что молодёжь единой России своих не бросает, помогает не только дистанционно, но и реальными делами», — отметил председатель профсоюза СВФУ, руководитель регионального отделения «Молодой гвардии» Александр Румянцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в города Волноваха и Нижний Новгород поступила гуманитарная помощь из Якутии. Людям передали более 80 единиц бытовой техники, купленной на деньги от жителей республики.