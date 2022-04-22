Екатеринбург, 22 апреля, 2022, 06:27 — ИА Регнум. Прибирающего Екатеринбург бесплатно парализованного мужчину нужно трудоустроить. Об этом написал в своём телеграм-канале глава города Алексей Орлов.

Екатеринбург.рф Алексей Орлов

«Дал поручение главе администрации Октябрьского района решить вопрос с трудоустройством», — отметил градоначальник. И подчеркнул, что история Антона, который, несмотря на инвалидность, берёт в руки метлу и убирает мусор, его очень тронула. «Спасибо, Антон, за ваше отношение к родному городу», — сказал Орлов.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина с ДЦП хотел устроиться на работу дворником, но его не взяли. Тогда он решил прибирать город самостоятельно. Местные жители помогли ему приобрести необходимые для этого принадлежности, а также помогают деньгами на жизнь.