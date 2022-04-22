Владивосток, 22 апреля, 2022, 06:39 — ИА Регнум. Первые вынужденные переселенцы с Украины и из Донбасса обживаются в пункте временного размещения во Врангеле под Находкой. Адаптироваться на новом месте им помогают специалисты, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Приморья Беженцы с Украины в Приморье

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После прибытия на поезде, переселенцев на автобусах доставили в гостиницу «Восток», где под их размещение отданы два этажа.

Приезжие обеспечены всем необходимым для комфортного быта, в том числе трехразовым питанием — столовая в здании уже ждала первых посетителей. Не забыли и о домашних питомцах — на входе работали ветеринары, которые осматривали животных, записывали на прививки, раздавали корм и прочие принадлежности для четвероногих членов семей.

Для прибывших детей организовали не только места в школах и детсадах, но и дополнительное образование.

Беженцы с благодарностью отзываются о том, как их встретили и организовали быт.

«Условия замечательные! После подвалов, где мы находились 1,5 месяца, просто шикарно! Встретили хорошо, сразу автобусы предоставили, организовано всё в лучшем виде», — сказала Дарья из Мариуполя.

«Несмотря на то, что долго ехали, мы не устали. Во-первых, обслуживание прекрасное, на каждой станции оказывали медпомощь, потому что после подвалов мы все простуженные. Во-вторых, кормили очень хорошо. И здесь нас разместили отлично, мы всем довольны», — поблагодарила Любовь Алексеевна.

По словам прибывших, следующим этапом станет трудоустройство:

«Мы работы не боимся, мы люди работящие».

Как сообщало ИА REGNUM, в Находку 21 апреля прибыли 308 вынужденных переселенцев из Мариуполя, в том числе 90 детей, также есть пожилые.