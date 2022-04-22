Тайбэй, 22 апреля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. Тайваньские компании получили заказы на сумму $43,76 млрд с материковой части в Китая первом квартале, что на 11,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает 21 апреля агентство Синьхуа.

Борис Чернышёв. Тайвань. Отец и сын. 1945

Сумма за март составила $15,58 млрд, увеличившись на 9,1%, сообщило министерство экономики острова. Заказы на электронную продукцию в прошлом месяце составили более половины.

Общий объем заказов, полученных тайваньскими компаниями, вырос на 16,8% в годовом исчислении до $62,69 млрд в марте. По словам департамента, рост был частично объяснен ослаблением дефицита в цепочке поставок, высоким спросом на цифровую трансформацию и высокими ценами на сырье.