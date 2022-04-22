Токио, , 06:15 — REGNUM Власти Японии наблюдают за ситуацией вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-2», а также за возможной покупкой китайскими государственными компаниями доли британско-нидерландской корпорации Royal Dutch Shell в проекте. Об этом заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда 22 апреля на брифинге.

Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-2» Russian.dissident

Чиновник отметил, что правительство понимает неэффективность выхода Токио из проекта в рамках санкций против России. Он пояснил, что такой шаг не только не защитит интересы Японии в вопросе обеспечения страны энергоресурсами, но спровоцирует переход ее доли в руки третьих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Коити Хагиуда заявил, что Токио не собирается покидать российский проект «Арктик СПГ-2», в котором имеет долю в размере 10%.

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