Токио, 22 апреля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Власти Японии наблюдают за ситуацией вокруг нефтегазового проекта «Сахалин-2», а также за возможной покупкой китайскими государственными компаниями доли британско-нидерландской корпорации Royal Dutch Shell в проекте. Об этом заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда 22 апреля на брифинге.

Russian.dissident Добыча нефти в рамках проекта «Сахалин-2»

Чиновник отметил, что правительство понимает неэффективность выхода Токио из проекта в рамках санкций против России. Он пояснил, что такой шаг не только не защитит интересы Японии в вопросе обеспечения страны энергоресурсами, но спровоцирует переход ее доли в руки третьих государств.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля Коити Хагиуда заявил, что Токио не собирается покидать российский проект «Арктик СПГ-2», в котором имеет долю в размере 10%.