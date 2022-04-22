Берлин, 22 апреля, 2022, 06:12 — ИА Регнум. Около €37 млн выделит дополнительно Германия на восстановление Украины после боевых действий. Об этом 21 апреля сообщает газета Аugsburger Allgemeine.

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По данным министерства экономического развития и сотрудничества ФРГ, выделенные деньги будут направлены на восстановление жилья и электросетей.

Германия выделит еще около 37 миллионов евро на восстановление Украины, средства будут направлены на строительство жилья и восстановление электросети, сообщает газета Аugsburger Allgemeine со ссылкой на информацию министерства экономического развития и сотрудничества ФРГ. Глава министерства Свенья Шульце уточнила, что денежные средства будут перераспределены в рамках чрезвычайной программы.

На реконструкцию электросети Украины предполагается выделить порядка €22,5 млн, ещё €14,4 млн пойдут на восстановление жилых помещений и на медицинское оборудование.

Напомним, что глава Всемирного банка Дэвид Мэлпасс заявил, что нанесённый Украине ущерб составил $60 млрд. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил в рамках мероприятий весенней сессии МВФ, что Украине в результате разрушений был причинён ущерб на сумму $550 млрд.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Германии предстоит заплатить рекордные суммы за поставки российской нефти и газа.