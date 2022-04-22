Нью-Дели, , 06:08 — REGNUM Великобритания попросила Индию заменить российский вертолет Ми-17, предназначенный для перевозки британского премьер-министра Бориса Джонсона, на американский вертолет Chinook. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на осведомленные источники.

По ее данным, вертолет необходим, чтобы глава британского правительства смог из города Гандинагара отправиться в город Халол в штате Гуджарат. Индийская сторона для перелета выделила Ми-17 российского производства, однако британская сторона с этим не согласилась. В итоге, по требованию Лондона правительство Индии прислало американский вертолет Chinook.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен повлиять на индийские власти для смены их позиции по ситуации вокруг Украины. Также глава британского правительства предложит Нью-Дели помощь в создании новых истребителей.