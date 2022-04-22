Нью-Дели, 22 апреля, 2022, 06:08 — ИА Регнум. Великобритания попросила Индию заменить российский вертолет Ми-17, предназначенный для перевозки британского премьер-министра Бориса Джонсона, на американский вертолет Chinook. Об этом сообщает газета The Times of India со ссылкой на осведомленные источники.

Rostec.ru Ми-17

По ее данным, вертолет необходим, чтобы глава британского правительства смог из города Гандинагара отправиться в город Халол в штате Гуджарат. Индийская сторона для перелета выделила Ми-17 российского производства, однако британская сторона с этим не согласилась. В итоге, по требованию Лондона правительство Индии прислало американский вертолет Chinook.

Как сообщало ИА REGNUM, ожидается, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен повлиять на индийские власти для смены их позиции по ситуации вокруг Украины. Также глава британского правительства предложит Нью-Дели помощь в создании новых истребителей.