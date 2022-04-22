Якутск, , 06:17 — REGNUM В города Волноваха и Нижний Новгород поступила гуманитарная помощь из Якутии. Людям передали более 80 единиц бытовой техники, купленной на деньги от жителей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в постпредстве региона при президенте РФ.

Сбор гуманитарной помощи ДНР и ЛНР Василий Иванов © ИА REGNUM

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Беженцы получили холодильники, стиральные машины, утюги, чайники, микроволновые печи, кухонные комбайны и миксеры, сушилки для белья и гладильные доски. Бытовая техника поступила в пункт временного размещения эвакуировавшихся людей в Нижнем Новгороде.

«Сегодня мы передаем помощь сразу в несколько городов – Волноваху и Нижний Новгород, а еще семь тонн гуманитарной помощи ждут распределения в Москве. В Нижегородской области прикладывают все усилия, чтобы эвакуированные жители были обеспечены всем необходимым. Поэтому решили оперативно помочь в обеспечении пунктов проживания необходимой бытовой техникой», — отметил первый заместитель постоянного представителя Якутии при президенте РФ Александр Сафронов.

Руководитель волонтерского центра и исполкома нижегородского отделения «Единой России» Алексей Антонов поблагодарил якутян за помощь и отметил, что в городе стараются оперативно закрывать все потребности людей, которые были вынуждены покинуть свои дома.

«С каждым пунктом временного размещения жителей мы постоянно на связи, с ними работают наши волонтеры и депутаты. И дополнительная бытовая техника – один из наиболее частных запросов. Каждому пункту нужна была конкретная помощь. И уже в ближайшие дни, благодаря участию коллег, она разъедется по всей Нижегородской области», — отметил Алексей Антонов.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля состоялся визит делегации Якутии в Донецкую Народную республику. На встрече представители территорий подписали коммюнике, которое будет являться основой для сотрудничества между республиками.