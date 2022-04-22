Груз с гуманитарной помощью из Якутии доставлен беженцам из ЛНР и ДНР
Якутск, 22 апреля, 2022, 06:17 — ИА Регнум. В города Волноваха и Нижний Новгород поступила гуманитарная помощь из Якутии. Людям передали более 80 единиц бытовой техники, купленной на деньги от жителей республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в постпредстве региона при президенте РФ.
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Беженцы получили холодильники, стиральные машины, утюги, чайники, микроволновые печи, кухонные комбайны и миксеры, сушилки для белья и гладильные доски. Бытовая техника поступила в пункт временного размещения эвакуировавшихся людей в Нижнем Новгороде.
Руководитель волонтерского центра и исполкома нижегородского отделения «Единой России» Алексей Антонов поблагодарил якутян за помощь и отметил, что в городе стараются оперативно закрывать все потребности людей, которые были вынуждены покинуть свои дома.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 апреля состоялся визит делегации Якутии в Донецкую Народную Республику. На встрече представители территорий подписали коммюнике, которое будет являться основой для сотрудничества между республиками.